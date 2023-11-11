أبو عبيدة: الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة تجبرها على التراجع ودمرنا 160 آلية عسكرية

قال أبو عبيدة الناطق باسم القسام إن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

وقال إنه تم تدمير 160 آلية كليا أو جزئيا منها 25 آلية في آخر 48 ساعة.

وأكد أن "مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته".

وتابع "المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.. المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب.. الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهة العدو الداخلية".

وختم بالقول "التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر".

يتبع..