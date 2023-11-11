أردوغان: الهجمات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مصاف مجازر ويجب التحقيق في هذه "الجرائم"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت كلا من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في "الجرائم" الإسرائيلية في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي اليوم السبت، أن الهجمات على الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى مستوى المجازر، واستهدفت المستشفيات والمدارس والأماكن الدينية وموظفي المنظمات غير الحكومية، غير مقبولة البتة.

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كما ناقش الرئيس التركي الوضع في قطاع غزة مع زعماء كل من مصر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية في الرياض، واصفا تصرفات إسرائيل بـ"القتل الجماعي"، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض.

وناقش أردوغان خلال اللقاءات مع زملائه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وحل النزاع.

وأضاف البيان: "في اللقاء مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أكد أردوغان عدم مقبولية الهجمات على الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى حد المجازر، واستهدفت المستشفيات والمدارس والأماكن الدينية وموظفي المنظمات غير الحكومية".

كما أشار أردوغان إلى أن العالم الإسلامي يجب أن يظهر إرادة موحّدة في اتخاذ إجراءات لإحلال السلام في المنطقة، وتحدث عن جهود أنقرة لإيصال المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي