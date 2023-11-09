أردوغان: الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك كافة القيم الإنسانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك كافة القيم الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها بأعمال القمة الـ 16 لمنظمة التعاون الاقتصادية بالعاصمة الأوزبكية طشقند، أن"النساء والأطفال يشكلون 73% من حوالي 11 ألفا من سكان غزة قتلوا بوحشية على يد إسرائيل".

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وذكر أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة منتهكة كافة القيم الإنسانية".

وأشار إلى أن بلاده أرسلت أكثر من 230 طنا من المساعدات الإنسانية على متن 10 طائرات إلى مطار العريش تمهيدا لإيصالها إلى غزة بالتعاون مع الجانب المصري.

وتساءل أردوغان بخصوص الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 34 يوما: "بصفتنا مسلمين وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، متى سنرفع صوتنا إن لم نرفعه الآن؟".

المصدر: الأناضول، RT