الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا يكشف فيه عدد الغارات التي شنها في غزة منذ بداية التوغل البري في القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت قصف سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 5000 هدف في قطاع غزة منذ بداية العمليات البرية في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قصف سلاح الجو منذ بداية العمليات البرية، بمساعدة وتوجيه من القوات البرية، حوالي 5000 هدف في أراضي قطاع غزة لإحباط التهديدات في الوقت الحقيقي".

وأضاف المتحدث في بيانه: "كما نفذت الطائرات الحربية حوالي 3300 غارة، فيما نفذت المروحيات القتالية حوالي 860 غارة، أما الطائرات المسيَّرة عن بُعد فشنت أكثر من 570 غارة".

وبين أن "هذه الهجمات تساعد القوات البرية على إحباط التهديدات وإغلاق دوائر النار في وقت قصير حيث يعادل أقصر وقت تم قياسه حوالي 6 دقائق من لحظة النداء وحتى إتمام الهجوم، وتشمل الغارات أيضا الإسناد الجوي بمحاذاة القوات البرية".

المصدر: RT