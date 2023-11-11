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الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مواقع تابعة "لحزب الله" في لبنان (فيديو)

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شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع تابعة لـ"حزب الله"، بالتزامن مع قصف مدفعي نحو مصادر إطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك عقب إعلان "حزب الله" اللبناني اليوم استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالأسلحة الصاروخية.

وأصدر الحزب عدة بيانات اليوم أعلن فيها عن استهدافه بالأسلحة الصاروخية ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، إضافة إلى موقعين عسكريين هما حدب البستان و‏الجرداح، كما استهدف قوة مشاة مؤلّلة إسرائيلية في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون، وأعلن عن تحقيق إصابات مؤكدة فيها.

المصدر: RT

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