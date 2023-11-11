"حزب الله" يستهدف مواقع عسكرية على الحدود مع إسرائيل بالأسلحة الصاروخية

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالأسلحة الصاروخية.

وأصدر الحزب عدة بيانات اليوم كشف فيها عن استهدافه بالأسلحة الصاروخية ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، إضافة إلى موقعين عسكريين هما حدب البستان و‏الجرداح، كما استهدف قوة مشاة مؤلّلة إسرائيلية في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون، وأعلن عن تحقيق إصابات مؤكدة فيها.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، "انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل، تحذيرا من تسلل طائرات معادية، فيما لم يتم التعرف على أي طائرات تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف بيان الجيش، "أنه تم رصد إطلاق صاروخ باتجاه بلدة مرغليوت سقط في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مصدر إطلاقه في لبنان.

علاوة على ذلك، تم خلال الليل تحديد عملية إطلاق باتجاه طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في منطقة الحدود مع لبنان، ورد الجيش الإسرائيلي باستهداف منصة الإطلاق بطائرة مسيرة".

RT

المصدر: RT