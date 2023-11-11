غزة.. الفصائل الفلسطينية تخوض الآن اشتباكات شرسة مع القوات الإسرائيلية بمحيط مجمع الشفاء الطبي

تواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في وسط المدينة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدين إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن "مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومخيم الشاطئ، ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو".

وقال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة عبر قناته في "تلغرام": "مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات العدو في كافة محاور ونقاط تقدم العدو في غزة".

كما أعلنت "القسام" استهداف 3 آليات إسرائيلية متوغلة في محور شمال غرب غزة بقذائف "الياسين105" المضادة للدروع.

وأشارت "كتائب القسام" أنها "دكت تحشدا للآليات المتوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

ومن جانبها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن "الدبابات الإسرائيلية على بعد 20 مترا من مستشفى القدس غرب مدينة غزة، وقوات الاحتلال تطلق النار مباشرة على المستشفى وحالة هلع وخوف شديد بين النازحين".

يتبع..