الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا لحزب الله الآن في جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت إنه يقوم بمهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صفارات الإنذار في شتولا بالجليل الأعلى.

وأفاد مراسلنا في لبنان أن الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية مستهدفا عدة بلدات على الحدود جنوب لبنان.

وأوضح أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة الخيام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأكد أن غارات للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت أيضا بلدة عيتا الشعب تترافق الغارات مع قصف مدفعي على أطراف البلدة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات رامية ومروحين وكفرا وياطر في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية بعدة غارات حي الحومة وحي البركة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، ما ألحق أضراراً في أحد المباني السكنية من دون وقوع إصابات.

ومنذ صباح اليوم، أصدر "حزب الله" اللبناني عدة بيانات أعلن فيها استهداف مواقع وقوات إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT