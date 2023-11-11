الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب منصة إطلاق صواريخ في الأراضي اللبنانية ضربت أهدافا إسرائيلية اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب طيرانه الحربي منصة إطلاق صواريخ في الأراضي اللبنانية، قال إنها استهدفت بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.

وأضاف البيان أنه تم خلال الساعة الماضية رصد إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي وجنوده في المنطقة الحدودية.

جاء ذلك عقب إعلان "حزب الله" اللبناني اليوم استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود بالأسلحة الصاروخية.

وأصدر الحزب عدة بيانات اليوم أعلن فيها استهدافه بالأسلحة الصاروخية ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، إضافة إلى موقعين عسكريين هما حدب البستان و‏الجرداح، كما استهدف قوة مشاة مؤلّلة إسرائيلية في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون، وأعلن تحقيق إصابات مؤكدة فيها.

المصدر: RT