الحرب على غزة في يومها الـ37.. قتال شرس ومأساة المشافي تتفاقم.. تصعيد مع لبنان وتكتم إسرائيلي ملحوظ
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دخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.
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يتبع...