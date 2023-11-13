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الحرب على غزة في يومها الـ37.. قتال شرس ومأساة المشافي تتفاقم.. تصعيد مع لبنان وتكتم إسرائيلي ملحوظ

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الحرب على غزة في يومها الـ37.. قتال شرس ومأساة المشافي تتفاقم.. تصعيد مع لبنان وتكتم إسرائيلي ملحوظ
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دخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

يتبع...

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