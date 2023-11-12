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شعارات داعمة للمقاومة في حيفا تثير غضب إسرائيل (صور)

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شعارات داعمة للمقاومة في حيفا تثير غضب إسرائيل (صور)
أرشيف
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قبضت الشرطة الإسرائيلية على شخصين أحدهما من سكان حيفا والثاني من سخنين للاشتباه بكتابتهما شعارات بالأماكن العامة في مدينة حيفا، تدعم المقاومة المسلحة في غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد إنه تم فتح تحقيق "بعد العثور على كتابات كراهية ودعم للإرهاب على جدران المباني العامة والأعمدة في مدينة حيفا".

وأضاف: "أطلق محققو شرطة حيفا تحقيقا مكثفا يتضمن استخدام إجراءات متقدمة ونجحوا في تحديد المتورطين، وهما شابان أحدهما من سكان حيفا، والثاني من سكان سخنين في العشرينات من العمر، بعد أن شوهدا على الكاميرات الأمنية وهما يرشان العناوين ولاذا بالفرار".

وتم اعتقال المشتبه بهما وإيداعهما السجن، فيما تعتزم الشرطة الإسرائيلية طلب تمديد الاعتقال من محكمة الصلح في المدينة.

شعارات داعمة للمقاومة في حيفا تثير غضب إسرائيل (صور)
شعارات داعمة للمقاومة في حيفا تثير غضب إسرائيل (صور)
شعارات داعمة للمقاومة في حيفا تثير غضب إسرائيل (صور)

المصدر: RT

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