منشورات إسرائيلية تخاطب الفلسطينيين بلهجتهم في الضفة الغربية (صورة)

ألقى الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية خلال اقتحامه مدينة طوباس في الضفة الغربية، منشورات على شكل نقود ورقية تحمل رسالة للفلسطينيين.

إقرأ المزيد

وكتب على الأوراق باللهجة العامية الفلسطينية: "حماس يحكي كلام فاضي يعطيكم بس قنابل ودماء بدون ماء ولا أكل. حماس قاعد بموتكم ويدمركم حماس ورطكم في حرب مو ممكن يفوز فيها الي ماشي بطريق حماس يوطي حالا يدور فلوس عالأرض".

واقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد مدنا وبلدات في الضفة الغربية، واشتبكت مع مقاومين في مدينة طوباس، بعد ساعات من توغل جديد في مدينة جنين خلّف قتلى وجرحى.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها في الضفة الغربية، حيث اعتقلت مئات الفلسطينيين، واشتدت الحملة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT