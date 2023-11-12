مراسلنا: غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف عدة مناطق في غزة وتوقع قتلى وجرحى

أفاد مراسلنا باستهداف طيران الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد العديد من المناطق في قطاع غزة، مخلّفا قتلى وجرحى.

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وقتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون باستهداف منطقة الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة، ومنزل عنان البرش في جباليا البلد، ومنزل عائلة النخالة شارع أبو حصيرة.

فيما قتل طبيبان وأصيب نازحون جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب القطاع.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المناطق الشرقية لخان يونس، وقال مراسلنا إنه تم استهداف مدرسة للأونروا تأوي نازحين شمالي غزة، فيما منع الجيش أي تحرك مهددا بالقصف.

واستهدفت زوارق حربية إسرائيلية عددا من المناطق والأحياء في محافظة غزة، كما استهدفت شاطئ المحافظة الوسطى في القطاع بعشرات القذائف.

في غضون ذلك، قال "أبوبلال" المتحدث العسكري لكتائب المجاهدين في بيان له: "يخوض مجاهدونا الأبطال في كتائب المجاهدين مع إخوانهم في فصائل المقاومة اشتباكات ملحمية ضارية مع قوات العدو المتوغلة في محاور القتال".

وأضاف: "يسطر شعبنا ومقاومتنا ملحمة من ملاحم الكرامة والفداء في وجه الآلة الصهيونية الإجرامية عنوانها الثبات والصبر ومدادها البارود والنار".

المصدر: RT