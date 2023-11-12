"كتائب القسام" تعلن تدمير دبابتين للجيش الإسرائيلي

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأحد تدمير دبابتين للجيش الإسرائيلي جنوب غرب غزة بقذائف "الياسين 105".

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وأمس السبت، أعلنت "القسام" عن استهداف 3 آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غرب مدينة غزة، كما أعلنت أن "المجاهدين دكّوا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة وأعربت العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن مخاوفها من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT