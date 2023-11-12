تقديرات الجيش الإسرائيلي بشأن حرب في الشمال مع لبنان تتزايد

أفادت القناة العبرية "13" بتضاعف التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي بأن الحرب في الشمال هي أمر لا مفر منه.

وحسب الإعلام العبري، تأتي هذه التقديرات عقب مضاعفة "حزب الله" عمليات إطلاق النار اليوم على الحدود الشمالية، وبعد تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس لحزب الله ، حيث قال "إنه فيما لو تم تخطي الخطوط الحمراء..سترون مقاتلاتنا تضرب بيروت".

وتمت الإشارة إلى أن تصريحات غالانت أمس جاءت في مؤتمر صحافي خلال زيارة له الى الشمال، حيث أبلغه القادة العسكريون في المنطقة بأنه يتعين على الجيش الإسرائيلي الانتقال إلى مرحلة الهجوم.

وأشار التقرير إلى أن "فاعلية هجمات الجيش الإسرائيلي ضد خلايا "حزب الله" آخذه بالتراجع، حيث تعلم عناصر الحزب طرق التحصن والدفاع عن أنفسهم ودرسوا تكتيكات سلاح الجو الإسرائيلي، إذ أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح باستهداف الأسلحة المضادة للدبابات كما نجح في الماضي".

ولفت الإعلام العبري إلى أن "السؤال المطروح هو هل ستعطي إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الحق في كتابة السيناريو، لتستيقظ ذات صباح على وابل من الصواريخ تجاه حيفا، أم ستبادر إلى أمر ما؟ في حين أن التقديرات هي أنه بعد استكمال مرحلة مهمة في داخل مدينة غزة ستفكر إسرائيل مجددا في صورة المعركة".

ولأول مرة منذ بداية الحرب، سمعت صافرات الإنذار في الشمال أكثر منها في الجنوب، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد الجرحى بقذيفة مضادة للدبابات في "دوفيف" بالجليل الأعلى اليوم الأحد إلى 14 إسرائيليا حالة بعضهم حرجة، وسط تكتم في إسرائيل عما جرى هناك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون من بينها في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أصيب سبعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم نتيجة إطلاق قذائف هاون في منطقة المنارة، وتم نقل المقاتلين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وشمل قصف من لبنان أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنه مناطق عكا شمال حيفا ومستوطنتي "شلومي" و"نهاريا" في الجليل الأعلى.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

المصدر: "RT + "I24