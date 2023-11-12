"حزب الله" ينشر مشاهد من استهدافه تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد مشاهد من استهدافه تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يوثق "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تموضعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

المصدر: RT