إصابة 7 جنود إسرائيليين في "المنارة".. ارتفاع جرحى قصف دوفيف بالجليل إلى 14 إسرائيليا

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد الجرحى بقذيفة مضادة للدبابات في "دوفيف" بالجليل الأعلى اليوم الأحد إلى 14 إسرائيليا حالة بعضهم حرجة، وسط تكتم في إسرائيل عما جرى هناك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذائف هاون من بينها في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أصيب سبعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم نتيجة إطلاق قذائف هاون في منطقة المنارة، وتم نقل المقاتلين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وشمل قصف من لبنان أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنه مناطق عكا شمال حيفا ومستوطنتي "شلومي" و"نهاريا" في الجليل الأعلى.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

المصدر: RT