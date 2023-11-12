صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي وعكا وحيفا شمال إسرائيل وإطلاق صواريخ من لبنان (فيديوهات)

أفادت مراسلتنا اليوم الأحد بأن صافرات الإنذار دوت في يعارا وشلومي في الجليل الغربي على حدود لبنان، وللمرة الثانية مرة منذ الحرب، صافرات الإنذار دوت في عكا، كما دوت في حيفا.

وبحدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم (الخامسة بتوقيت مكة المكرمة)، أكد مراسلتنا إطلاق ‏صليات صاروخية باتجاه شمال إسرائيل من القطاع الغربي في جنوب لبنان، فيما أطلقت القبة الحديدية صواريخ اعتراضية.

وعقب الرابعة والنصف بدقائق (الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة)، أشارت مراسلتنا إلى أن دفعة جديدة من الصواريخ أُطلقت مجددا من القطاع الغربي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش أن القبة الحديدية نفذت 4 عمليات اعتراض في الجليل الأعلى.

هذا واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة المشيرفة، ومنطقة اللبونة، (أطراف بلدة الناقـورة) جنوبي لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في الناقورة، كما قصفت إسرائيل على أطراف بلدة ‎علما الشعب.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بيروت والمدن الساحلية اللبنانية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

المصدر: RT