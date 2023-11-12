"فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي: غارتان جويتان جديدتان على أهداف مرتبطة بإيران شرقي سوريا

نقلت مراسلة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي قوله أن القوات الأمريكية نفذت غارتين جويتين جديدتين على أهداف تابعة لإيران في شرق سوريا.

وأعلنت ذلك مراسلة "فوكس نيوز" جنيفر غريفين في تدوينة لها عبر موقع "إكس".

NEW US AirForce carried out two new airstrikes against Iranian proxy targets in Eastern Syria moments ago: US defense official. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) November 12, 2023

يشار إلى أنه في 10 نوفمبر الجاري، نشر البنتاغون فيديو قال عنها للحظة استهداف "موقع لتخزين الأسلحة شرقي سوريا كانت تستخدمه مجموعات مسلحة تابعة لإيران لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية أكتوبر الماضي، إن واشنطن مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بـ"حسب الضرورة"، للتصدي لمزيد من التهديدات، وذلك في إطار التعليق على هجمات أمر بتنفيذها ضد أهداف إيرانية في سوريا.

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام فجر يوم الخميس الماضي إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ.

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وذكرت وسائل الإعلام أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي شن هجوما في شرق سوريا الأربعاء (الماضي) على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، ردا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين في العراق وسوريا.

هذا وتتعرض قواعد عسكرية في كل من العراق وسوريا، وتتواجد فيها قوات أمريكية، لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT