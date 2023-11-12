وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل السير نحو تحقيق أهدافنا حتى لو فقدنا الدعم الدولي

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم الأحد، بأن إسرائيل ستواصل تحقيق أهدافها في قطاع غزة و"حماية أمن البلاد"، حتى لو توقف الدعم الدولي لها.

وقال كوهين على القناة 14 الإسرائيلية: "إننا نرى دعما غير مسبوق لإسرائيل على المسرح العالمي. لقد جاء العشرات من زعماء العالم ووزراء الخارجية إلى هنا وأعربوا عن تضامنهم. لكنني الآن أوضح الأمر تماما - حتى لو انتهى الدعم الدولي، فسوف نستمر في التحرك نحو تحقيق الهدفين اللذين وضعناهما لأنفسنا: تدمير حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وشدد وزير الخارجية على أن "إسرائيل تحمي الأمن القومي والمواطنين في الشمال والجنوب".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأهداف الإسرائيلية كانت "الإرهابيين" والخسائر في صفوف المدنيين هي أضرار جانبية، وهو ما يحدث في "كل حرب مشروعة".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.

المصدر: RT