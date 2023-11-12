الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 60 عنصرا في "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "القضاء على أكثر من 60 عنصرا في "حزب الله" اللبناني منذ بدء العمليات العسكرية في غزة".

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وقال كونريكوكس: "منذ بداية أكتوبر، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 60 مسلحا من منظمة "حزب الله" خلال هجمات على إسرائيل.. هذه خسائر كبيرة جدا للحزب ونأمل أن يمثل ذلك إشارة وتحذيرا من مهاجمة إسرائيل".

وتعليقا على الوضع العسكري في شمال إسرائيل، شدد على أن الجيش يقوم بتحليل ومتابعة ومراقبة أنشطة "حزب الله" بحذر ودقة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية إجلاء سكان المستوطنات الواقعة على مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: تاس