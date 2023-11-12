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تصاعد وتيرة الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في حي النصر بمدينة غزة

"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه وسائط جمع حربي تابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

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عرض "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد مشاهد من استهدافه وسائط جمع حربي تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة المالكية جنوبي لبنان.

ونشر الإعلام الحربي" في "حزب الله" مقطع فيديو يوثق "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية وسائط جمع حربي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة المالكية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

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المصدر: RT

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