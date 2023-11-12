"سرايا القدس" تعرض مشاهد إطلاق قذائف هاون "دكت بها مواقع عسكرية وآليات إسرائيلية بغزة" (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لإطلاق قذائف الهاون استهدفت فيها المواقع العسكرية والآليات الإسرائيلية التي تتقدم في محاور في قطاع غزة.

ونشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو يوثق "حمم الهاون التي دكت بها السرايا المواقع العسكرية والآليات الصهيونية في محاور التقدم بقطاع غزة".

وقد دخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، باستمرار الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، والفصائل تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة.

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ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى) أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT