مراسلنا: وفاة عدد من مرضى السرطان في قطاع غزة نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم

نقل مراسلنا عن مصادر طبية قولها إن عددا من مرضى السرطان في قطاع غزة توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم، في ظل انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء والإمدادات.

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وقال المتحدث باسم الصحة في غزة إن "مجمع الشفاء الطبي توقف تماما وطواقمه الطبية عاجزة عن تقديم أي خدمة للمصابين أو المرضى، وأكد وفاة 5 مصابين نتيجة عجز الطواقم الطبية عن معاجلتهم إثر انقطاع الكهرباء".

وأشار إلى أن "قصف الجيش الإسرائيلي المستمر لمستشفى الشفاء منع الخروج لدفن 100 شخص موجودين داخل المجمع".

وقال مصدر صحفي من داخل مستشفى الشفاء، إن "اشتباكات عنيفة تجري على بعد 200 إلى 300 متر بالقرب من المجمع".

المصدر: RT