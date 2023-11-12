وفاة خمسة أطفال رضع وسبعة مرضى في العناية المركزة بمجمع الشفاء في غزة

أعلن وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، وفاة خمسة أطفال رضع وسبعة مرضى في قسم العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وأضاف أبو الريش: "نتوقع أن يتضاعف عدد الشهداء حتى الصباح".

وكانت إدارة المستشفى قد أعلنت أن 39 طفلا رضيعا لا يزالون فيه وأن الممرضين يلجأون إلى إجراء التنفس الاصطناعي اليدوي لإبقائهم على قيد الحياة.

وفي السياق ذاته أشار طبيب في منظمة أطباء بلا حدود، إلى أن 17 مريضا موجودون في قسم العناية المركزة.

وفي وقت سابق مساء يوم الأحد، أفاد شهود عيان في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، بوفاة مريضين داخل قسم العناية المركزة في المجمع، إثر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه وانقطاع الإمدادات.

كما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أنها فقدت التواصل مع طواقمها الذين يتواجدون في مجمع الشفاء الطبي غرب قطاع غزة، وسط اشتباكات وقصف عنيف يدور حوله.

وسبق أن حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من أن "الأطفال الرضع في مستشفى القدس في غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.

المصدر: RT