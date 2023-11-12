مدير مستشفيات غزة: الوضع في مجمع الشفاء الطبي كارثي والدخول والخروج غير ممكن

قال مدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت أن الوضع في مستشفى الشفاء كارثي، وأنه لا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه، حيث يتم استهداف كل ما يتحرك في ساحة المستشفى.

ونقل مراسل RT في غزة عن زقوت قوله "قدمنا طلبات لدفن الجثامين، دون جدوى، الاسرائيليون يستهدفون كل من يتحرك في ساحة المستشفى".

وأضاف "مرضى الكلى والسرطان والقلب لا يجدون مكانا يتوجهون إليه ولا يجدون ممرا آمنا".

ووجه نداء لمصر لإرسال سيارات الإسعاف إلى مجمع الشفاء لإنقاذ الجرحى والمواليد.

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وقال محذرا من التأخير" نطالب بإنقاذ الأطفال في الحاضنات لأن الوقت المتاح لإنقاذهم ينفد".

وتشير آخر بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد أفراد الكادر الطبي الذين قتلوا بلغ 198 شخصا، منذ بدء الحرب على غزة.

وتم تدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية من الخدمة.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إن "النظام الصحي في غزة في حالة انهيار" والوضع على الأرض "من المستحيل وصفه".

وأضاف أن نصف مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36 مستشفى، وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن المرافق المتاحة "تعمل فوق طاقتها".

المصدر: RT