الخارجية الفلسطينية ردا على خطة نتنياهو بشأن غزة: مخطط استعماري بحجة الدفاع عن النفس

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الدعم الدولي بحجة الدفاع عن النفس لتمرير مخططات استعمارية بعيدة المدى، بحسب بيان صادر أن الوزارة.

جاء البيان ردا على على إعلان نتنياهو مساء السبت أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة مجددا بعد الحرب على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية "يوما بعد يوم يتضح أن نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف يستغلون الدعم الدولي بحجة الدفاع عن النفس لتمرير مخططات استراتيجية استعمارية بعيدة المدى تحت غبار الحرب على قطاع غزة، ويتخذون تلك الحجة كفرصة لتنفيذ تلك المخططات العنصرية المعدة مسبقا بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والامعان في التنكر لوجود الشعب الفلسطيني ووحدته وحقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف البيان: "وبناء على ذلك يتكشف للمجتمع الدولي أن تدمير قطاع غزة وإبادة سكانه وفرض النزوح والتهجير على العدد الأكبر منهم بالقوة هي محاولة إسرائيلية مفضوحة لحسم وإضعاف العامل الديموغرافي الفلسطيني لما يمثله من ثقل وجودي وسياسي وقانوني".

وشدد البيان على أن "انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصعيد العدوان الإسرائيلي تندرج في إطار الاستغلال الإسرائيلي البشع للدعم الدولي لتعميق الاحتلال واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" وتكثيف عوامل الطرد والتهجير للمواطنين الفلسطينيين من الضفة والقدس".

وأكدت الوزارة "أن هذا هو المعنى الحقيقي لتصريحات نتنياهو وبن غفير الأخيرة، والحرب السياسية التي يشنها ائتلاف نتنياهو الحاكم على السلطة الوطنية الفلسطينية وكيل الاتهامات الباطلة لها، بما يؤكد أن نتنياهو وأتباعه من اليمين يتعاملون مع السلطة كعقبة في طريق تنفيذ تلك المخططات، وكمانع قوي للتوجه الإسرائيلي الرسمي للحفاظ على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لضرب وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة وطنه، ولضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وتابع البيان: " كما بات تجسيد الدولة الفلسطينية هذه المرحلة موقفا معلنا لغالبية الدول ولشعوب العالم قاطبة كقضية ملحة لا بديل عنها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يكشف مجددا عن تمسك نتنياهو بنواياه الخبيثة المعروفة والتي ينفذها بتدمير قطاع غزة وتقطيع اوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى معازل تغرق في محيط استيطاني ضخم".

وأكد نتنياهو في بيان مشترك مع وزيري الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس إنه في "اليوم التالي للحرب، سيكون لإسرائيل سيطرة أمنية شاملة على قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد ابلغ رؤساء بلديات غلاف غزة في وقت سابق أن "قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية".

المصدر: RT