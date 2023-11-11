نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة مجددا.

وأكد نتنياهو في بيان مشترك مع وزيري الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس إنه في "اليوم التالي للحرب، سيكون لإسرائيل سيطرة أمنية شاملة على قطاع غزة".

وقال أن هذه السيطرة الأمنية على قطاع غزة تشمل "القدرة على الدخول وقتما نشاء من أجل القضاء على الإرهابيين الذين يمكنهم الظهور مرة أخرى.. لن تكون هناك حماس... لن تكون هناك سلطة مدنية (السلطة الفلسطينية) تربي أطفالها على كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، وتدمير دولة إسرائيل".

وتابع "لا يمكن أن تكون هناك سلطة تدفع لعائلات القتلة وفقا لعدد الأشخاص الذين قتلوهم. لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص (محمود عباس) لم يدن المذبحة بعد أكثر من 30 يوما.

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وقال أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "لا يمكن أن يكون هناك. يجب أن يكون شيء آخر هناك. قد يكون هناك ضغوط بهذا الشأن، لكنني لن أستسلم".

وفي وقت سابق، أعلن محمود عباس خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعداد السلطة الفلسطينية لتولي زمام الحكم في قطاع غزة.

وأشار عباس خلال اللقاء مع بلينكن إلى أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية.

وقال إن فلسطين ستكون مسؤولة عن غزة كجزء من الحل السياسي الشامل.