الجيش الأردني: طائرات سلاح الجو تنزل مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة (صور)

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الأردني، نفذت عملية إنزال جوي لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، يوم السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه.

وأضاف: "جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

RT

RT

RT

مؤكدا أن "هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه المستشفى من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع".

ويوم الاثنين 5 نوفمبر، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن القوات الجوية الأردنية تمكنت من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة، أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.

المصدر: RT