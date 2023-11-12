الجيش الإسرائيلي يستهدف مدرسة للأونروا شمال غزة (صور+ فيديو)

استهدف الطيران الإسرائيلي صباح اليوم مدرسة للأونروا تأوي آلاف النازحين شمال غزة، مخلّفا عشرات القتلى والجرحى.

وأفاد مراسلنا في وقت سابق اليوم باستهداف طيران الجيش الإسرائيلي العديد من المناطق في قطاع غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المناطق الشرقية لخان يونس، فيما منع الجيش أي تحرك مهددا بالقصف.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ37 وأعلنت صحة غزة "وصول عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين".

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم 361 عسكريا بين جندي وضابط، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT