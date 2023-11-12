بوغدانوف: موسكو تقدر الجهود القطرية لحل مجموعة معقدة من المشاكل الناشئة عن الوضع في قطاع غزة

أعرب نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف لسفير قطر بموسكو أحمد بن ناصر عن تقدير روسيا لجهود الوساطة التي تبذلها الدوحة لحل مجموعة معقدة من المشاكل على خلفية الوضع في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، أشار إلى المحادثات التي أجراها بوغدانوف مع السفير القطري الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني يوم أمس السبت 11 نوفمبر.

وأضاف البيان: "تم خلال الحديث التفصيلي مناقشة قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع الكارثي الناشئ في قطاع غزة".

وأردف: "وخلال ذلك أعرب الجانب الروسي عن تقديره الكبير لجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر لحل مجموعة معقدة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي نشأت نتيجة للأزمة الحالية، غير المسبوقة في حجمها".

وذكر البيان أنّه تمت كذلك مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا ودولة قطر، "بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط وووضع جدول زمني للاتصالات الثنائية المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن مفاوضات الرهائن في اتجاه إيجابي لكن الوضع متغير.

وذكر المصدر للشبكة، أن الوزير القطري بيّن لبلينكن أن "قطر ستواصل التفاوض مع حماس بشأن بذل الجهود للسماح بعبور مزدوجي الجنسية إلى خارج غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

إقرأ المزيد

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في وسط المدينة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدة إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، وأصيب أكثر من 27 ألفا آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT