البيت الأبيض: بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم إطلاق سراح الأسرى في غزة

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يتضمن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وقال ساليفان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن المفاوضات حول هذا الموضوع مستمرة بين إسرائيل وقطر، والأخيرة تتمتع بإمكانية الوصول إلى حركة حماس التي تسيطر في القطاع، مع "مشاركة نشطة" من جانب الولايات المتحدة.

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وأضاف ساليفان: "تُبذل الجهود لمحاولة التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن. ولن يرتاح بال الرئيس حتى نحصل على هذا الاتفاق".

هذا ويعتقد الجانب الإسرائيلي أن 239 شخصا ما زالوا في الأسر بين أيدي حركة حماس الفلسطينية.

وبحسب ساليفان فإن الولايات المتحدة الأمريكية، على علم بوجود 9 من مواطنيها الذين فقدوا منذ الهجوم الفلسطيني "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي أسرى.

وفي أحدث مخرجات عملية إخراج الأسرى عند حماس، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول فلسطيني، أن حركة "حماس" علقت المفاوضات بشأن المحتجزين الإسرائيليين، بسبب التصرفات الإسرائيلية حول مجمع الشفاء الطبي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله: "حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات الجيش الإسرائيلي ضد مستشفى الشفاء".

من جهتها، أفادت "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطّلع، اليوم الأحد، بأن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "إن مفاوضات الرهائن في اتجاه إيجابي لكن الوضع متغيّر".

وفي وقت سابق أيضا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بـ"تقدم المحادثات" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.

المصدر: نوفوستي + RT + رويترز