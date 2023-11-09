وسائل إعلام: مديرا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر يبحثون هدنة مؤقتة بغزة

أفاد مصدر مطلع أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري بحثوا في الدوحة اتفاقا لإطلاق سراح محتجزين والوصول لهدنة مؤقتة بغزة.

وأشار المصدر لوكالة "رويترز"، إلى أن ميزة الاجتماع الثلاثي هي جمع الأطراف الثلاثة معا على طاولة واحدة في وقت واحد لتسريع العملية، كما ناقشت المحادثات أيضا السماح باستيراد الوقود لغزة لأغراض إنسانية.

ويوم أمس الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام"، كما أفادت بأنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح ما بين 15 و20 محتجزا من جنسيات أجنبية لدى "حماس".

وجاء إعلان الهيئة الإسرائيلية بعد اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.

ومن جانبها، قال صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "إسرائيل تعتبر أن وقف إطلاق النار الآن بشكل مؤقت سيمنح حماس الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها والنزول مجددا للأنفاق وإصلاح بعضها وإعادة الاتصالات بين قياداتها ونقل إمدادات للأنفاق التي لم تستهدف وتزويد من بداخلها بالأسلحة وغيرها".

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد توافق على هدنة من 5 إلى 6 ساعات فقط بما يسمح بتحسين الواقع الإنساني للنازحين جنوب القطاع وهذا ما سيلبي تطلعات العالم الذي يضغط تجاه هذه الهدنة.

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 34 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة، كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 10812 شخصا بينهم أكثر من 4412 طفلا وقرابة 3000 امرأة و667 مسنا، فيما أصيب أكثر من 26905 آخرين.

المصدر: RT