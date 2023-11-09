ماكرون: علينا العمل من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

إقرأ المزيد

وقال ماكرون خلال افتتاحه مؤتمرا حول المساعدات للأراضي الفلسطينية: "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار".

وأضاف: "يجب أن يصبح ذلك ممكنا"، مشيرا إلى أن فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو.

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه "من الضروري" حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وكرر ماكرون أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها" لكنه لفت أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها "مسؤولية كبيرة (...) تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين". وتابع: "الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد".

واستضافت باريس اليوم مؤتمرا إنسانيا، وهو مبادرة دعى إليها الرئيس الفرنسي لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة. ويمثل السلطات الفلسطينية في المؤتمر، رئيس الوزراء محمد اشتيه، أما الجانب الإسرائيلي فلن يشارك، لكن الرئاسة الفرنسية أوضحت أن ماكرون تواصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل المؤتمر، وسيجدد الاتصال به بعده.

وترغب فرنسا بالحفاظ على الطابع البراغماتي للمؤتمر، وعدم تحوله إلى منصة لإدانة إسرائيل، وفق مصدر أوروبي.

وفي وقت سابق، انتقدت أحزاب اليسار وسياسيون فرنسيون دعوة ماكرون لعقد المؤتمر، رغم تواصل القصف الإسرائيلي على سكانها. وقدمت مجموعة من المحامين شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

المصدر: RT+ أ ف ب