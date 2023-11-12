مصدر لـRT: العراق قد يخفض إنتاج النفط بسبب قرارات القمة العربية الإسلامية حول غزة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wek8
كشف مصدر حكومي عراقي اليوم الأحد عن مباحثات تجريها الحكومة لتخفيض العراق إنتاج النفط بعد قرارات القمة العربية الإسلامية حول غزة.
وقال المصدر إن "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اجتمع أمس السبت مع وزير النفط ومستشاريه في الطاقة والاقتصاد لبحث اتخاذ قرار خفض تصدير النفط بواقع مليون برميل يوميا من الحصة المقررة للتصدير".
وأضاف: "هذا القرار قد يتخذ بسبب عدم توصل القمة العربية الإسلامية إلى قرارات فاعلة لإيقاف إطلاق النار في غزة".
المصدر: RT