وزيرا خارجية الولايات المتحدة وقطر يبحثان إخراج المصابين والإفراج عن أسرى ومحتجزين من قطاع غزة

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت هاتفيا مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جهود إجلاء مصابين من قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إن بلينكن بحث أيضا وزير الخارجية القطري زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومسألة إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة من وضع صحي وإنساني صعب منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، بسبب عجز المستشفيات عن أداء مهامها في ظل الحصار والأعداد الكبيرة من المصابين، والاستهداف الإسرائيلي للمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إن "النظام الصحي في غزة في حالة انهيار" والوضع على الأرض "من المستحيل وصفه".

وأضاف أن نصف مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36 مستشفى، وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن المرافق التي تعمل "تعمل فوق طاقتها".

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.

سجلت منظمة الصحة العالمية 137 هجوما على منشآت طبية في غزة خلال 36 يوما منذ بداية التصعيد، مما أسفر عن مقتل 521 شخصا.

المصدر: swissinfo