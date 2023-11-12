أمير قطر يتلقى اتصالا من بايدن بشأن آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأنه "جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، أكد الأمير تميم بن حمد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وشدد على استمرار مساعي دولة قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد، ومنها جهودها في إطلاق سراح الأسرى وفتح معبر رفح أمام الأجانب والمساعدات الإغاثية، مثمنا دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للأمير تميم بن حمد على جهود دولة قطر الدبلوماسية بشأن الأوضاع في غزة، ودورها الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف لسفير قطر بموسكو أحمد بن ناصر عن تقدير روسيا لجهود الوساطة التي تبذلها الدوحة لحل مجموعة معقدة من المشاكل على خلفية الوضع في قطاع غزة.

وقد دخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، باستمرار الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، والفصائل تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 مواطن، وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى) أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: "قنا" + RT