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إسرائيل تجري اتصالات لتعيين طوني بلير منسقا للعمليات الإنسانية بغزة

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إسرائيل تجري اتصالات لتعيين طوني بلير منسقا للعمليات الإنسانية بغزة
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كشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تجري منذ نحو أسبوعين اتصالات من أجل تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، منسقا للعمليات الإنسانية في قطاع غزة.

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ووفق ما وسائل إعلام، اليوم الأحد، فإنه "لا يزال نطاق ودور هذا المنصب غير واضح، لكن يرجح على أنه سيعنى في الوضع الإنساني الكارثي في القطاع وخاصة بما يتعلق بالوضع الطبي وإمكانية خروج جرحى ومرضى فلسطينيين للعلاج خارج القطاع".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معني بتعيين بلير، الذي شغل لسنوات مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط. وتسعى إسرائيل من وراء تعيين بلير إلى تخفيف الضغوط الدولية المتزايد عليها بسبب الحرب".

المصدر: سبوتنيك

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