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الأسد والسيسي يبحثان في الرياض الوضع في غزة

أخبار العالم العربي

الأسد والسيسي يبحثان في الرياض الوضع في غزة
الرئيسان المصري والسوري
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التقى الرئيسان السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي في الرياض أمس السبت على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة، حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.

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وحسب بيان عن رئاسة الجمهورية السورية، "بحث الرئيسان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غـزة، كما بحثا الوضع في سوريا". 

 وأكد الرئيسان على العمل المشترك لدعم صمود أهل غزة، ووقوف سوريا ومصر ضد سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة التي يعمل عليها الجانب الإسرائيلي.

واعتبر الأسد أن "العدوان على غزة هو محاولة إسرائيلية جديدة لتصفية القضية الفلسطينية".

من جهته أكد السيسي رفض بلاده محاولات التهجير التي تطال أهل غزة، مجددا تأكيده وقوف مصر مع سوريا في حربها ضد الإرهاب، وتمسكها بوحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

وكان من المقرر أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين في الرياض لبحث الوضع في غزة، إلا أن الخارجية السعودية أعلنت أمس السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية".

الأسد والسيسي يبحثان في الرياض الوضع في غزة

المصدر: RT

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