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إصابة 9 شرطة واعتقال 232 متظاهرا خلال مسيرة حاشدة في لندن مؤيدة لفلسطين

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إصابة 9 شرطة واعتقال 232 متظاهرا خلال مسيرة حاشدة في لندن مؤيدة لفلسطين
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أعلنت شرطة لندن أن 9 من عناصرها أصيبوا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية أمس السبت، وأنها اعتقلت 232 متظاهرا.

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وقالت شرطة لندن اليوم السبت، إنها اعتقلت نحو 150 محتجا مؤيدا للفلسطينيين كانوا يشعلون المفرقعات، و82 متطرفا اشتبكوا مع القوات الأمنية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وأضافت الشرطة: "أصيب 9 عناصر من الشرطة في شارع وايتهول".

وأشارت الشرطة أيضا إلى أن الاعتقالات بدأت عندما أصابت بعض الألعاب النارية التي تم إطلاقها رجال الأمن في وجوههم.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "أدين الأحداث التي وقعت خلال الاحتجاجات التي هاجم فيها المشاركون الشرطة، وهتفوا بعبارات معادية للسامية، ووضعوا رموز "حماس" على ملابسهم".

المصدر: نوفوستي

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