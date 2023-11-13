جناح إسرائيل في معرض دبي للطيران فارغ

بدت منصتا العرض الخاصتان بشركتي تصنيع الأسلحة الإسرائيلية صناعات الفضاء الإسرائيلية وأنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة، فارغتين في اليوم الأول من معرض دبي للطيران الذي يستمر أسبوعا.

ولم يتضح على الفور سبب عدم وجود موظفين في أي من المنصتين، الموجودتين بالقرب من جناح شركة "إيدج" الإماراتية للصناعات الدفاعية. وكانت صناعات الفضاء وإيدج وقعتا برامج تطوير مشتركة في معرض دبي للطيران في نسخته السابقة عام 2021.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه لم ترد صناعات الفضاء ولا رافائيل حتى الآن على طلبات أرسلت بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق بشأن مشاركتهما. وتم إغلاق مدخل منصة صناعات الفضاء بحبل أحمر.

وتواجد موظفون بمنصة العرض الخاصة بشركة مسجلة محليا تابعة لأنظمة إلبيط، إلا أن أحد الموظفين رفض الإجابة على أسئلة الصحافة حول مشاركتهم.

يذكر أن شركة أنظمة "إلبيط" الإسرائيلية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، أنشأت بهدف إقامة تعاون طويل الأمد مع الجيش الإماراتي.

وأعلنت الشركة الأم الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة دعمها العلني لإسرائيل وجيشها.

المصدر: "رويترز" +