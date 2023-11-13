 
مباشر
عاجل
بيانات متتالية لكتائب القسام بشأن قتال عنيف الآن في بيت حانون شمال غزة وتؤكد تدمير دبابات إسرائيلية

عشرات الأكفان الرمزية بساحة فلسطين في طهران (صورة)

أخبار العالم

عشرات الأكفان الرمزية بساحة فلسطين في طهران (صورة)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wet7

نظّمت في إيران وقفة احتجاجية على قتل الأطفال في غزة، ووضع القائمون عليها أكثر من 100 كفن رمزي للأطفال بساحة فلسطين في طهران.

وتشهدت دول العالم مظاهرات وحملات مندّدة بالحرب على غزة، حيث تغصّ شوارع المدن بآلاف المتظاهرين الذين يحملون لافتات تدين الحرب على غزة.

عشرات الأكفان الرمزية بساحة فلسطين في طهران (صورة)
RT

ويهتف المتظاهرون بشعارات "فلسطين حرة"، "لا عدالة.. لا سلام" "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا إطلاق النار على الفور"، "أنقذوا الأرواح"، وغيرها من الشعارات، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ38 وأعلنت صحة غزة "وصول عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين".

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم 363 عسكريا بين جندي وضابط، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا