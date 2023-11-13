غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 11240 شخصا وأكثر من 29 ألف مصاب

أعلن الناطق باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة إلى 11240 قتيلا، وإصابة أكثر من 29 ألف شخص أخرين.

وقال في مؤتمر صحفي: "بلغ عدد شهداء العدوان على القطاع 11240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية بين طبيب وممرض ومسعف، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء".

وأضاف: "25 مستشفى و52 مركزا صحيا، و55 سيارة إسعاف أصبحت خارج الخدمة إثر القصف الإسرائيلي"، كما أكد أنه "تم تسجيل أكثر من 10 وفيات في مستشفى الشفاء بين أطفال خدج أو جرحى أو مرضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومحاصرة المستشفى".

وأوضح المكتب الإعلامي: "أنه تم تدمير 41120 وحدة سكنية في القطاع بشكل كلي نتيجة الغارات الإسرائيلية، كما تم تدمير 94 مقرا حكوميا و253 مدرسة و71 مسجدا و3 كنائس".

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن "نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد المدنيين، ونحذر من التداعيات الخطيرة المترتبة على انقطاع الاتصالات والإنترنت الخميس المقبل، كما نطالب بإدخال الوقود فورا إلى مستشفيات قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة، وفتح فوري لمعبر رفح وبشكل دائم".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 38 على التوالي، منذ 7 أكتوبر الماضي، في قصف عنيف وغير متوقف لجميع مناطق القطاع، واشتباكات عنيفة وشرسة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في المدينة.

المصدر: RT