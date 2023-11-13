إسرائيل بمواجهة صيحات الاستهجان في أول مباراة بعد طوفان الأقصى

شهدت مواجهة إسرائيل وكوسوفو بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم والتي أقيمت الأحد، تفاعلا جماهيريا مناصرا لفلسطين تم التعبير عنه أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

وكان من المقرر إقامة المباراة التي تأتي ضمن المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية في 15 أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الحرب التي يشهدها قطاع غزة.

وقبل المباراة قالت شرطة كوسوفو في بيان إنها عززت الأمن لـ"السيطرة على الحشود المحتملة والتصدي للأعمال الإجرامية وغيرها من الأنشطة".

ودعا العديد من أنصار الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كوسوفو إلى منع المنتخب الإسرائيلي من دخول البلاد.

وأطلقت الجماهير الكوسوفية صيحات الاستهجان وصافرات عقب عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في استاد مدينة بريشتينا الكوسوفية.

BOOOOO 🗣



Suporter Kosovo meneriakkan timnas Israel saat national anthem mereka sdg dilantunkan.



Kedua tim bertemu dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2024 dinihari tadi. Kosovo menang 1-0. ✅️pic.twitter.com/FIt1hZuYWL — MEDIOCLUB (@medioclubID) November 12, 2023

Kosovo fans whistled Israel's national anthem pic.twitter.com/odfafoGiUg — Eren Beksaç (@rnbksc) November 12, 2023

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وتلقت إسرائيل خسارة 0-1 أمام كوسوفو بهدف جاء في الشوط الأول سجله ميلوت راشيكا عند الدقيقة 41.

وبقيت إسرائيل، التي تلعب أول مباراة لها منذ هجوم السابع من أكتوبر، في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من سبع مباريات متقدمة بنقطة واحدة عن كوسوفو التي لعبت ثماني مباريات.

فيما تتصدر رومانيا ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات تليها سويسرا برصيد 15 نقطة من سبع مباريات.

وستلعب إسرائيل، التي تسعى لبلوغ بطولة أوروبا لأول مرة منذ أن أصبحت عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي للعبة عام 1994، مباراتيها التاليتين في التصفيات، واللتين تم تحديد موعدهما أيضا، في هنغاريا أمام سويسرا في 15 نوفمبر ثم رومانيا بعدها بثلاثة أيام.

يذكر أن إسرائيل اعترفت بكوسوفو كدولة ذات سيادة في عام 2020 وأقام البلدان علاقات دبلوماسية.

المصدر: "وكالات"