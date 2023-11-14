مقتل فلسطينيين اثنين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم طولكرم في الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن شابين اثنين قتلا خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم في الضفة الغربية.

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وأوضحت الوزارة أن محمود علي حدايدة (25 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) توفيا بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها الشابان حدايدة وحصري بالرصاص الحي، نقلا إثرها إلى مستشفى "الشهيد ثابت ثابت" الحكومي بطولكرم، حيث أعلن عن وفاتهما.

وأوضح شهود عيان أن الحصري أصيب بعيار ناري في الصدر، حيث تركه الجيش الإسرائيلي ينزف أكثر من نصف ساعة حين منع سيارة الاسعاف من الاقتراب منه لنقله إلى المستشفى.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عنبتا شرق طولكرم، ونصبت حاجزا على مفرق بلدة بلعا المجاورة، ودفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم طولكرم.

وبمقتل حدايدة والحصري ترتفع حصيلة ضحايا محافظة طولكرم منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 27 قتيلا.

المصدر: "وفا"