تقرير اسرائيلي يتحدث عن "خطة لحماس من 3 مراحل" قررت تنفيذها قرب حدود مصر

ذكرت قناة i24NEWS الإسرائيلية في تقرير لها، إن مسلحي حركة حماس في قطاع غزة خططوا للسيطرة على بلدة إسرائيلية وقاعدة عسكرية على الحدود المصرية ثم الهروب من هناك عن طريق مصر.

إقرأ المزيد

وأوضح التقرير العبري أنه بعد توغل حركة "حماس" في غلاف غزة، خططت الحركة للسيطرة على مستوطنة جنوبية تدعى "بني نسريم" وعلى موقع عسكري على الحدود الإسرائيلية – المصرية.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية في السياق ذاته، إن هذه الخطة كشفت لأول مرة بعد عثور القوات الإسرائيلية على مستندات تشير إلى الخطة وذلك بعد تمشيط وتطهير مناطق القتال، وأفيد أنه قبل نجاح الخطة قامت فرقة المدرعات الإسرائيلية بالقضاء على مسلحي حماس.

وذكر تقرير القناة "13" أنه وفقا للوثائق والأدلة يتضح أن الحديث يدور عن خطة من ثلاثة مراحل، المرحلة الاولى كانت الدخول عن طريق المركبات إلى إسرائيل والتسلل إلى بلدات غلاف غزة والقواعد العسكرية في المنطقة، أما المرحلة الثانية من الخطة فكانت السيطرة على بلدة "بني نتسريم" الواقعة على مسافة 800 متر من الحدود الإسرائيلية - المصرية، والمرحلة الثالثة احتلال موقع عسكري في المنطقة واستهداف وسائل مراقبة الجيش الإسرائيلي، ويتضح من الخطة أن مسلحي حماس خططوا للهروب من هناك عن طريق مصر.

وأوضح التلفزيون العبري إن من بين المستندات عثر على خرائط لبلدة بني تسيون ومحيطه، صور جوية للبلدة، وصور للقواعد العسكرية في المنطقة، وفشل مسلحو حماس الوصول إلى المرحلة الثانية والثالثة من الخطة، وذلك بعد أن تمكن طاقم تكتيكي من مقاتلي سلاح المدفعية بالوصول إلى المنطقة بوقت مبكر والعثور على المسلحين وإطلاق النار عليهم وقتلهم قبل أن يواصلوا تنفيذ الخطة.

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي