"الأونروا" تعلن تعرض مبناها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تعرض مبناها في مدينة رفح بقطاع غزة لأضرار كبيرة جراء الغارات الإسرائيلية.

وكتبت المنظمة عبر "X": "تعرض مبنى الأونروا في رفح، جنوب قطاع غزة، أمس، لثلاث استهدافات مباشرة نتيجة القصف البحري من قبل القوات الإسرائيلية".

إقرأ المزيد

وأكدت المنظمة أن هذا المبنى كان واحدا من 60 موقعا للأمم المتحدة تضررت خلال الشهر الماضي.

وشددت على أن هذا القصف "يعد دليلا آخر على أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة".

Yesterday, an @UNRWA guesthouse in Rafah, south of 📍#GazaStrip received 3 direct hits from Israeli Forces’ naval bombardment - one of 60 @UN facilities damaged in the last month.



This recent attack is yet another indication that nowhere in #Gaza is safe.https://t.co/QQucZnf7Lspic.twitter.com/K2Xh9ImPRm — UNRWA (@UNRWA) November 13, 2023

واستهدف الطيران الإسرائيلي صباح أمس الأحد مدرسة للأونروا تأوي آلاف النازحين شمال غزة، مخلّفا عشرات القتلى والجرحى.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع أصبح خطيرا بشكل متزايد بالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة ومناطق أخرى في شمال غزة.

المصدر: RT