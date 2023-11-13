المصري محمود محسن يثير غضب منافسه الإسرائيلي في كأس العالم للمبارزة (فيديو)

حرص المصري محمود محسن على إبراز تضامنه مع الشعب الفلسطيني في صراعه مع إسرائيل، وذلك خلال مواجهته للاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان في بطولة كأس العالم للمبارزة المقامة في سويسرا.

وتمكن البطل المصري من حسم المواجهة التي كانت ضمن الدور الأول من بطولة العالم، بسهولة وبنتيجة 5-0.

🚨 فـيـديـو -البطل المصري محمود محسن يهزم الصرصار الصهيوني دانييل فريدمان 5-0 في كأس العالم للسلاح في سويسرا ثم يرفض مصافحته والأخير يشكوه للحكم! 🔥🔥🔥👏👏👏💪💪💪🇪🇬🇪🇬



عاااش ابن مصر ❤❤🙏 pic.twitter.com/fjiSQ8ARgd — 🦅𓂆أهلاوية بنت الخطيب𓂆🦅 (@f___190772) November 10, 2023

وعقب نهاية المواجهة، مد اللاعب الإسرائيلي يده لمصافحة البطل المصري، إلا أن الأخير رفض مصافحته بسبب ما يحدث في غزة.

رفض المبارز المصري محمود محسن

مصافحة لاعب دولة الاحتلال دانييل

فريدمان، عقب هزيمته بنتيجة 5-0

ضمن منافسات كأس العالم للسلاح

المقامة في سويسرا

🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/mx9h1h6f29 — بنت البناي 🇰🇼 (@RaANo0o) November 12, 2023

وقدم فريدمان شكوى لحكم المباراة، واحتج بشدة على تصرف محمود محسن.

ومحمود محسن هو بطل مصري في المبارزة (سلاح الشيش)، يبلغ من العمر 23 عاما وحصل في مشواره على المركز الثالث ببطولة العالم للشباب.

المصدر: RT