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المصري محمود محسن يثير غضب منافسه الإسرائيلي في كأس العالم للمبارزة (فيديو)

الرياضة

المصري محمود محسن يثير غضب منافسه الإسرائيلي في كأس العالم للمبارزة (فيديو)
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حرص المصري محمود محسن على إبراز تضامنه مع الشعب الفلسطيني في صراعه مع إسرائيل، وذلك خلال مواجهته للاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان في بطولة كأس العالم للمبارزة المقامة في سويسرا.

وتمكن البطل المصري من حسم المواجهة التي كانت ضمن الدور الأول من بطولة العالم، بسهولة وبنتيجة 5-0.

وعقب نهاية المواجهة، مد اللاعب الإسرائيلي يده لمصافحة البطل المصري، إلا أن الأخير رفض مصافحته بسبب ما يحدث في غزة.

وقدم فريدمان شكوى لحكم المباراة، واحتج بشدة على تصرف محمود محسن.

ومحمود محسن هو بطل مصري في المبارزة (سلاح الشيش)، يبلغ من العمر 23 عاما وحصل في مشواره على المركز الثالث ببطولة العالم للشباب.

المصدر: RT

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