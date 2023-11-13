 
مباشر
عاجل
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بسوريا بطائرة دون طيار

"الأونروا": نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة خلال 48 ساعة

أخبار العالم

Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wevb

حذر مدير وكالة "الأونروا" في قطاع غزة توماس وايت من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة المقبلة بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" التي تحاصرها إسرائيل.

وقال توماس وايت للصحافة في القدس: "خلال 48 ساعة المقبلة سيتوقف كل شيء، ليس هناك ما يمكننا القيام به" مؤكدا بذلك التحذير الذي أطلقه على منصة "إكس" قبل ساعات.

وأضاف: "هذا الصباح توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهما ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب" في القطاع المحاصر.

ومن المقرر ملء خزان غزة عن طريق خط أنابيب للنفط في مصر. وقال وايت "للأسف وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لأن هذا القرار يتخذ على أعلى مستوى في الحكومة الإسرائيلية".

وبحسب "الأونروا"، لم يدخل أي وقود إلى غزة منذ 7 أكتوبر. وتؤكد هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية أنه لم يدخل أي وقود إلى قطاع غزة منذ "ما قبل الحرب".

وحذر وايت من "مخاطر انتشار الأمراض بما في ذلك الكوليرا، في غياب محطات معالجة مياه الصرف الصحي".

وتقول وكالة الأمم المتحدة إنها "عاجزة عن استيعاب عدد النازحين"، الذين يتعين عليها مساعدتهم.

كما ذكرت أن أحد مبانيها في رفح، في الجنوب حيث يوجد الآن 1.5 مليون نازح "تعرض لأضرار جسيمة" جراء الغارات الإسرائيلية.

وقالت في بيان إن "موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في رفح غادروا المبنى قبل 90 دقيقة من الغارة"، موضحة أن "لا إصابات في صفوف موظفيها".

هذا ودخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 11360 قتيلا وإصابة أكثر من 28200 شخص.

إقرأ المزيد
بوريل: الوضع مقلق للغاية.. 20 من أصل 35 مستشفى في غزة توقفت عن العمل
بوريل: الوضع مقلق للغاية.. 20 من أصل 35 مستشفى في غزة توقفت عن العمل
إقرأ المزيد
بايدن: يجب حماية المستشفيات في غزة وأتمنى ألا يتم اقتحام مجمع الشفاء الطبي
بايدن: يجب حماية المستشفيات في غزة وأتمنى ألا يتم اقتحام مجمع الشفاء الطبي
إقرأ المزيد
الهلال الأحمر: نسعى لإخراج المرضى والطاقم من مستشفى القدس وسط تواصل القصف
الهلال الأحمر: نسعى لإخراج المرضى والطاقم من مستشفى القدس وسط تواصل القصف

المصدر: RT + أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا