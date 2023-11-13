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صحفي أمريكي.. لهذا السبب لا يأبهون بارتكاب جرائم حرب في غزة (فيديو)

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صحفي أمريكي.. لهذا السبب لا يأبهون بارتكاب جرائم حرب في غزة (فيديو)
ar.timesofisrael.com
الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق السريع خلال احتجاج على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، 23 مارس، 2023.
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علق الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل على قمع الشرطة الإسرائيلية المحتجين الذين يتظاهرون في شوارع تل أبيب وعدد من المدن الإسرائيلية منذ عدة شهور.

ونشر هينكل مقطع فيديو عبر منصة إكس، يظهر قمع الشرطة الإسرائيلية لمظاهرة بخراطيم المياه، أفرقها بعبارة " هكذا تعاملت إسرائيل مع الإسرائيليين المحتجين على نتنياهو، هل فهمتم الآن لماذا لا يأبهون بارتكاب جرائم حرب في غزة؟".

وشهدت شوارع تل ابيب وعدد من المدن الإسرائيلية الكبرى شهورا عصيبة عجت باحتجاجات يومية ضد خطة إصلاح النظام القضائي في إسرائيل التي صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو على جزء منها، تحولت منذ الـ7من أكتوبر الماضي إلى موجة احتجاجات مطالبة الحكومة بالعمل الجاد للإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس عقب انطلاق عملية "طوفان الاقصى".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ38 وأعلنت صحة غزة "وصول عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين".

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم 363 عسكريا بين جندي وضابط، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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